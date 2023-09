La etapa adolescente exige dosis a partes iguales de paciencia , afecto, comprensión y dedicación. A los padres suele resultar difícil decir 'no' por temor a una probable respuesta de enfado , incomprensión e incluso rabia de los hijos.

Sin embargo, frente a ese momento y el recelo por que se inicie una discusión , la cuestión es si es recomendable ceder o seguir con la idea inicial. ¿Pueden ofrecerse algunos 'noes' que no representen un estricto autoritarismo o un mandato porque sí? Algunos profesionales nos dan las claves y resuelven que el hijo pueda tener los motivos que necesita para sentirse más seguro .

La creadora de Viaje a Ti resalta la importancia de trabajar por y para la prevención de conflictos , los que puntualiza, no han de llevar siempre una connotación negativa. “Las relaciones más sanas suelen estar construidas sobre bases sólidas donde las conversaciones incómodas están presentes y el 'no' también”, aclara. A mayores, destaca su alto valor educativo y que implica firmeza.

González señala que para dar un 'no' a los hijos adolescentes es muy importante, como lo es:

Los hijos adolescentes pueden sentir que una negativa por parte de los progenitores puede significar que no los quieren o no les tienen en consideración, aunque es totalmente lo opuesto. Natalia Ortega, directora de Activa Psicología, sostiene que es fundamental el diálogo y cierto margen para la negociación. “No será bueno ceder por miedo a una discusión. De lo contrario, enseñamos a los hijos a no tolerar la frustración”.