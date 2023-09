Vivir con las amigas en el mismo edificio a partir de los 60: experiencias cohousing que han salido bien

Dicen los amigos de 'The Guardian' que la 'utopía feminista' está en un suburbio al norte de Londres , entre una escuela de teatro y una pastelería, en un lugar que visto desde afuera parece un coworking. Se trata de New Ground , un cohousing con una particularidad muy específica: es el primero en el Reino Unido dedicado exclusivamente a mujeres mayores de 50 años.

New Ground, en palabras de Judi Tisdall, una de las pioneras del cohousing británico para la revista Vogue: "Todas las que vivimos aquí tenemos edades comprendidas entre 58 y 94 años. Muchas de nosotras todavía trabajamos , otras son voluntarias y somos activas en la comunidad, creo que nadie podría decir que somos un grupo de viejas". Este grupo de 26 señoras se distribuye en un total de 25 pisos (hay un matrimonio) que dan todos a un jardín lleno de flores silvestres con huerto. Tienen una sala polivalente en la que hacen cenas, noches de cine o clases de yoga . Y la mayoría de ellas vive aquí desde su inauguración, hace ya 18 años. Sí, puede que sea una especie de utopía feminista. Pero no es la única.

Como te contábamos aquí , en España, a principios de los años 90 surgió una iniciativa liderada por Aurora Moreno y Ana Rosa Pérez , entre otras amigas. "Me decían que estaba loca, que cómo íbamos a llevar nosotras algo así, que quién iba a querer meterse", recordaba Aurora entonces. Ella y un grupo de amigas siguieron en su empeño y así surgía Los Milagros , el cohousing malagueño cuya primera junta directiva se creo en 1991, aunque no sería hasta el 2000 cuando los primeros residentes empezaron a habitar sus casas. " Entre 15 y 20 personas vinieron en la primera tanda , en la que había unos tres o cuatro matrimonios y lo demás eran mujeres ", cuenta Ana Rosa Pérez. "Mari y su madre, Ángeles, Clara 'la alemana', Rafael Pastor y su mujer Clara, María Segura, Paquita, Adela…", enumera haciendo memoria.

Aunque en Los Milagros se permite la presencia de hombres, comparte con New Ground el límite de edad: a partir de 50 años. "Cuando te vas a una residencia normalmente es porque ya no puedes valerte por ti mismo y estás con gente que no conoces. Aquí no, me vine a con 65 (ahora tengo 84) y he envejecido con los demás. Si te pones malo vienen a verte y echarte una mano, se forma como una familia", recordaba Ana Rosa Pérez.