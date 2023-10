Puede haber distintas señales de alerta o indicadores que nos pueden dar indicios de que algo no va bien: el tiempo de uso excesivo , pasarse horas con el móvil; otro, el no poder controlar el impulso de coger el móvil, por ejemplo, ante una notificación o tener que revisarlo continuamente. También si se aíslan socialmente y prefieren quedarse en casa jugando con los dispositivos o chateando antes que salir con los amigos; una bajada de rendimiento académico, perder interés por otras actividades deportivas o aficiones que anteriormente se realizaban...

No es sencillo analizarlo, ya que no hay un único factor. Por un lado, la inconsciencia de los chavales que han manipulado y difundido esas imágenes. Con 12 ó 13 años a veces no piensan ni miden la repercusión que una acción como esa puede tener. Estos casos ponen de manifiesto la importancia del papel de los educadores para hacerles conscientes a los menores de que lo virtual no está́ separado de la vida real, es también la vida real. Lo que no harías o dirías a alguien a la cara, pues tampoco en lo hagas en la vida virtual.