Cobreros recomienda intentar no vivir el momento como una carencia , sino como una etapa más que será positiva para ambas partes y donde se pueden plantear “nuevas fronteras que abordar”.

Fernández subraya que a los padres y madres puede dolerles, pero han de comprender que su labor como padres no termina , sino que se inicia un nuevo momento donde pueden significar mucho para los hijos. “Ya no son niños a los que se debe cuidar, proteger y aleccionar, pero seguirán siendo personas que valorarán la ayuda y el cariño”.

Como apunta la también, autora 'Abraza a la niña que fuiste' (Editorial Bruguera): “Es común sentir alegría y tristeza a la vez, es un tiempo que indica que ya no nos necesitan como antes, aunque no quiere decir que no les importemos”.