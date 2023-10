Los profesionales argumentan sobre aceptar la situación, organizarse del mejor modo posible y pedir ayuda, aunque eso no asegura que no lleguen momentos en que uno se sienta desbordado intentando cuadrar horarios de trabajo, el cuidado de los hijos, la atención a la pareja y el tiempo de descanso propio. Resulta óptimo trabajar la empatía, la predisposición y la paciencia y cuando la situación lo permita, no hacer sentir poco capaces o una carga a los padres mayores.