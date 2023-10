La soledad de la niña ha hecho que toda la plantilla del hospital se vuelque con ella porque no es una paciente más y, con el tiempo, se ha ganado un hueco en los corazones de todos ellos, que siempre que pueden pasan a verla. “Tendría que estar acompañada por un familiar o por alguien de un centro de acogida, pero no existe esa figura que pueda estar con ello todo el día. A esta niña no la hemos cuidado, la hemos criado” , cuenta la doctora Vega Murga.

Un proceso de búsqueda que no es sencillo debido a su salud y a la facilidad con la que puede contraer enfermedades respiratorias que pueden ser perjudiciales para ella. “Es una niña que requiere cuidados y su evolución es compleja. De no haber pasado todo este tiempo en el hospital no podría hacer nada. Ahora se mantiene sentada, mueve las manitas, aprende el lenguaje de signos, nos reconoce a todos y no para de sonreír”, explican.