Si el adolescente no está en condiciones de usar su móvil, quienes presten ayuda deben hacerse con él para comunicarse con los familiares. En ese caso, es útil que en la agenda de contactos figuren como 'Aa' el nombre el adulto relevante. De esa manera, aparecerá en la primera posición de la agenda. En Estados Unidos se utiliza 'ICE' o 'In Case of Emergency', en caso de emergencia, una costumbre que también puede darse en España. Si no es posible acceder a la agenda telefónica por no tener la clave, lo más recomendable es que alguna de las personas que presten su ayuda llamen al 112.