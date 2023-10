El mejor modo para hablar de sexualidad con los hijos adolescentes: "Naturaliza los tabúes"

Todavía existen muchos tabúes en el tema de la sexualidad y la brecha generacional entre ambas partes puede representar una traba a la hora de conversar de un modo sano y positivo. Aunque para las familias puede resultar un momento incómodo no debe eludirse ya que de ellos depende preparar al hijo para actuar con responsabilidad .

“Mi madre y yo vivimos solas y eso hace que le cuente casi todo a ella. También hablo mucho con mis dos mejores amigas y nos damos consejos sobre las relaciones con chicos. No tengo novio, pero ya hace tiempo que hablo con mi madre de temas amorosos y de tener precaución en las relaciones sexuales . Ella me contó que una de sus mejores amigas se quedó embarazada muy joven y fue algo muy difícil de afrontar para toda la familia", comenta Cristina, de 15 años.

María José Jiménez, madre de un adolescente de 16 años, expresa que como padres es complicado abordar conversaciones de índole sexual, pero añade que las considera totalmente necesarias. “Procuro leer artículos al respecto, libros y hablo con otras madres. Hoy en día todo va demasiado rápido y con las redes sociales se enteran de asuntos que no son capaces de gestionar, por eso, prefiero ser yo la que hable con mi hijo”.

Por su parte, Nuria, de 13 años, asegura que se siente más cómoda y menos cuestionada cuando habla con sus amigas. “Es muy fácil acceder a contenido sexual por las redes sociales, con los videojuegos..., y la verdad es que la juventud está bastante descontrolada en ese sentido. En ocasiones, sientes que tienes que encajar y hacer lo que el resto, aunque no te apetezca y no te sientas preparada. Si no lo haces te etiquetan enseguida”.