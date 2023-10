Cuando un hijo cumple los 18: "No hay barra libre de libertad, sino mucha negociación y adaptación mutua"

Leonor de Borbón y Ortiz cumple 18 años este 31 de octubre. La princesa de Asturias rubricará la mayoría de edad en un solemne acto en el Congreso de los Diputados en el que jurará la Constitución. Salvando las distancias, en cada familia, cada vez que un miembro alcanza la mayoría de edad se da una pequeña (o gran) revolución a escala doméstica. Es momento de revisar normas y de admitir que los pequeños ya no son tan pequeños. De alguna manera, la relación familiar se reescribe. De qué manera y con qué fines se hace servirá para sentar las bases de una nueva etapa en la que, de repente, todos, o muchos de los que viven en casa, ya son adultos .

Todos los padres sienten una mezcla de orgullo y nostalgia cuando los hijos cumplen 18 años. "La llegada de la mayoría de edad de un hijo es un momento lleno de emociones entremezcladas para toda la familia. Es el momento en que, como madre, sientes un gran orgullo al ver a tu hijo ejercer su derecho al voto o tomar decisiones importantes por sí mismo. Sin embargo, no es extraño sentir nostalgia al recordar cuando las elecciones más difíciles de tu hijo eran tan simples como elegir entre cereales de chocolate o de miel ", señala la psicóloga Ana Morales.

La mayoría de edad no es un hito solo para él, sino también para los progenitores: "Actúa como un reflejo de tu propio proceso de envejecimiento. En este sentido, puede haber momentos en los que sientas alivio y orgullo, por un lado, pero también ansiedad y quizás un toque de miedo por el otro. Y no estamos solos en esto; muchos estudios en terapia familiar muestran que esta es una etapa común de reajuste emocional para los padres", asegura la experta.

Se trata, por tanto, de una etapa de difícil equilibrio entre soltar lazos para ir construyendo una nueva vida y continuar con ciertos mecanismos de protección. ¿Cómo lograrlo? "Para sobrevivir a esta nueva etapa, es clave una comunicación abierta con tu hijo. Aprovecha el momento para reconectar, no solo como padre o madre e hijo, sino como adultos en una nueva dinámica familiar. Además, no hay que descartar buscar apoyo externo para ayudar a gestionar cualquier tensión o ansiedad que pueda surgir", afirma esta psicóloga, para quien es clave seguir manteniendo una actitud de amor y apoyo incondicional. "Este es un período de crecimiento para todos , padres e hijos, y enfrentarlo con empatía y comprensión facilitará una transición más suave hacia la nueva fase que está por comenzar en la vida de la familia".

Si durante la adolescencia es frecuente oír el famoso "ya soy mayor", el mantra se intensifica con la mayoría de edad. El dilema de los padres es ceder ante la 'barra libre' de libertad solicitada por los hijos o pasarse de límites. Para la psicóloga Ana Morales, la clave en esta nueva etapa es intensificar la comunicación. "Entender que cumplir 18 años no es como apretar un botón mágico de 'ahora soy adulto' es clave para navegar por este período de cambios. Si tu hijo decide que quiere asistir a un festival de música durante todo el fin de semana, la dinámica ya no es simplemente decir 'no' sin más. Ahora, es más apropiado sentarse a discutir detalles, desde la logística hasta las responsabilidades que conlleva tal libertad", señala la experta.