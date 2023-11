No resulta sencillo ver cómo llega una edad donde nuestros hijos, que eran parte nuestra para juegos, aventuras y preguntas, repiten frecuentemente un "Déjame", "Ya lo sé" o "Lo hago solo". Parece que los años no pasen tan rápido y al padre o madre puede suponerle un problema reconocer esas nuevas formas del hijo.

Carla, de 14 años, afirma necesitar más tiempo para ella y para compartir con sus amigas y hacer cosas en pandilla. “Me gusta y me tranquiliza estar en mi habitación y hablar por WhatsApp con mi mejor amiga contándole cómo me siento. A veces creo que mi madre espera cosas de mí que yo no quiero ahora mismo y necesito salir, divertirme y no pensar sólo en estudios, sacar buenas notas, las actividades extraescolares y ayudar en casa. Seré joven tan sólo una vez y no quiero que me digan siempre qué hacer a todas horas. ¡Es un rollo!", explica esta adolescente.