"Mi hijo adolescente tiene su primera pareja y quieren dormir en casa": cómo gestionar la situación

Los mismos expertos también opinan que el hecho de que el hijo hable con sus padres es síntoma de buena comunicación y confianza . Asimismo, sugieren preparar al joven para que entienda y se responsabilice de su vida afectiva, sexual y amorosa y sepa tomar decisiones de un modo consciente y con respeto por el otro y por sí mismo. Pese a que muchos padres creen que prohibir o no tratar el tema favorece que el hijo adolescente no practique sexo, posiblemente suceda lo contrario e incluso, cometa serias equivocaciones por no ser dueño de suficiente información.

“Mi hijo me lo ha pedido de muy buenas maneras y veo a los dos bastante centrados. No lo sé por él, pero estoy casi segura de que mantienen relaciones sexuales. Quiero hablar con los padres de Iris y expresarles que, aunque he tenido mis dudas, creo que no debemos verlo como un problema. Según lo que me digan, podemos consensuar unas normas”, comenta.