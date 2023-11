La emotiva despedida de Dani Rovira a su abuela: "La mujer más divertida e ingeniosa que he amado en la vida"

"Te llamabas María, aunque muchos te decían ' Mariquita la Forastera', por tus regresos pródigos a tu cuna, Casarabonela -empieza diciendo Rovira para recordar el origen malagueño de la abuela- . Has estado a días de cumplir las 94 vueltas solares…pero hace sólo dos que decidiste dejar de girar y convertirte tú en estrella. Ahora que te giren a ti, ¿verdad?". Rovira se extiende a continuación en describir a la mujer, a quien retrata, más allá de sus virtudes personales, como una representante de su tiempo: "Moderna, sacrificada, coqueta y puñetera . Decidiste separarte a los 70 años porque aprendiste que nunca es tarde si la libertad es buena.Cariñosa. Feminista por instinto y graciosa por defecto. La mujer más divertida e ingeniosa que he amado en la vida."

La abuela María ha partido, en palabras de Rovira, "tranquila, cogida de nuestras manos. Sólo tú has podido conseguir generar montañas de amor que llegaron a no caber en esa pequeña habitación de hospital." Un amor que ha generado enorme empatía entre los seguidores del actor que no han dudado en mostrarle palabras de apoyo y acompañamiento. "Es la misma relación que tenía con mi abuela", comentaba un usuario. "¡Vivan las abuelas!" replicaba otro.