Como indican estos datos, tres de cada diez adolescentes entre 14 y 18 años han probado esta droga. Así que el problema es extenso y tanto profesionales de la psicología como de la enseñanza lo saben bien. Los expertos consultados inciden en que hay que conocer de qué se trata y qué efectos ocasiona en el adolescente que fume marihuana . Como señalan: “Decir que no es tan perjudicial como otras drogas hace que jóvenes y familias no la teman tanto”.

La adolescencia es una época en la que los chicos quieren experimentar o transgredir, el error, como apuntan los profesionales es el consumo como 'vía de escape'. Será necesario que los jóvenes puedan contar con sus padres y frente a la falta de madurez emocional propia de la edad, se sientan contenidos y respaldados por límites. “Entre mi grupo de amigos es habitual fumar un porro de vez en cuando”, comienza explicando Eva, estudiante de 2º de la ESO. Continúa: “No quiero explicárselo a mis padres porque me darían una charla pesada y ya sé que no les van este tipo de actitudes. Creo que no hago daño a nadie, me lo paso bien un tiempo y no quiero que me agobien hablándome de las consecuencias y demás".