Probablemente, es el tabú más sólido en la relación de padres e hijos. A cualquiera que tenga descendencia le incomoda la pregunta. ¿Un hijo favorito? Más allá del lugar común -la pequeña de la casa, el niño de nuestros ojos- pocos padres se atreverían a admitir que prefieren a un hijo por encima de otro. Sin embargo, la realidad lo acredita y, en casos muy extremos, los hermanos, los padres y hasta los propios elegidos llegan a la consulta de los psicólogos por no haber podido resolver una situación que es más habitual de lo que parece.

La experta, autora del best-seller 'Adicta a un gilipollas', es una de las profesionales que ve cada día cómo afecta ser el hijo favorito, el relegado o el padre o el madre que activa este tipo de crianza. Porque cada uno de estos agentes vive la experiencia de manera diferente. Según la psicóloga, hay dos tipos de familia: la igualitaria, formada por padres racionales que aplican los mismos valores para todos sus hijos, y la que prioriza a unos por encima de otros. "Hay padres que tienen un hijo preferido y no lo disimulan: les prestan más atención, les hacen más regalos... Algunos, incluso, lo admiten públicamente, algo muy tóxico", explica esta profesional.

Las causas por las que se prefiere un hijo son de distinta índole. Para Ferreiro, "El orden del nacimiento influye", pero, además, hay otras emociones subterráneas que se infiltran en la relación. "Muchos padres dicen que los hijos son prolongaciones suyas. Desde esa perspectiva, quienes más se parezcan a ellos o colaboren en casa o saquen mejores notas van a propiciar que sean los predilectos. Pero es muy importante que no proyectemos en nuestros hijos expectativas idealistas. Algunos padres exigen ciertos estándares a sus hijos y si no se cumplen, los machacan. Hay que aceptarles como son y no intentar imponer lo que a nosotros nos gusta", insiste la experta.