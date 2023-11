Copaternidad, la alternativa para compartir la crianza de hijos sin ser pareja: un acuerdo sin jurisprudencia

El tiempo avanza sin freno, queremos ser padres , pero no encontramos esa media naranja de la que enamorarnos y llegar a formar una familia. Una solución puede ser tener hijos en solitario, sin embargo, ni el trabajo, ni la economía, ni el entorno, ni la comunidad están lo suficientemente afianzados como para equilibrar la balanza en su favor. El mundo avanza arrastrando a las relaciones sociales y con ello al concepto de familia tradicional donde está empezando a despuntar la copaternidad. Desde Uppers vamos a explicar qué es la copaternidad , una alternativa para ser padres sin que exista un enamoramiento de por medio ; es compartir la crianza de hijos sin ser pareja.

La copaternidad podría presentarse como una solución porque da lugar a familias cuyo comienzo no es el amor romántico . Actualmente, diversas entidades ya se ocupan de hacerla realidad porque ponen en contacto personas que comparten la necesidad de tener hijos, sin que haya un vínculo sexoafectivo , además de todas aquellas afinidades que son absolutamente necesarias.

Estas entidades ayudan a dos personas que toman la decisión de ser padres con total libertad, después de haberlo reflexionado en profundidad y tener muy claro que no desean una maternidad o paternidad en solitario. El papel de estas organizaciones concluye cuando la pareja entra en una clínica de fertilidad. No obstante, antes se han conocido, se han hecho amigos y sobre todo han formalizado y firmado un acuerdo que incluye todas las garantías legales que aseguran cómo ambas figuras van a gestionar, organizar y sufragar la vida del niño que va a venir al mundo .

Actualmente, existen aplicaciones para que los futuros padres se conozcan. Se suscriben, rellenan un completo cuestionario donde reflejan los gustos, la personalidad, el estilo de vida, el nivel económico, etcétera… y cuando hay coincidencias suficientemente representativas el sistema los pone en contacto siempre con la autorización del contrario. Tras un primer encuentro, la aplicación se aparta del proceso. Podrán tener un hijo sin amarse, contratando los servicios de una clínica de fertilidad, aunque se sabe de muchas parejas que al final se han enamorado. No hay que olvidar que antes de conocerse ya tienen muchas cosas en común.

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es Lullamate.com, que se anuncia bajo el lema “Tener un hijo es fácil, con quién tenerlo, no tanto”. Tal como explican sus fundadoras, no tiene nada que ver con las aplicaciones que se han desarrollado para ligar porque esa no es la finalidad. En primer lugar, ofrecen dos posibilidades: buscar una pareja tradicional para enamorarse y formar una familia clásica, o encontrar una pareja con la que coparentar, es decir, compartir la crianza de un hijo sin un vínculo amoroso.