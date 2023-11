¿Y qué si el amor, esa palabra, es en realidad Matrix ? ¿Y qué si el amor romántico es en realidad una trampa? Si has estado en el mundo durante los últimos, digamos, cincuenta años, probablemente ya has intuido que todo, todo, te ha ido llevando a esa idea de que hay una persona en el mundo que 'te completa' . Y además que para encontrarla hay que luchar contra todo (incluída, a menudo, la sensatez). El amor como el camino y el fin , el amor como pasión arrebatadora, el amor como ideal . ¿Y si las novelas de Jane Austen, las princesas Disney, los veinte poemas de Neruda, Romeo y Julieta, la saga Crepúsculo, los culebrones venezolanos y el 90 % de las canciones que escuchamos son realmente tóxicos ?

Resulta revelador que lo que entendemos como 'amor romántico' esté originalmente ligado a la cultura 'caballeresca' medieval . El cimiento de los que hoy se entiende como patriarcado. La palabra 'romance', de hecho, se refería a las composiciones literarias que idealizaban la vida de los caballeros -y que se creaban en lenguas romances (románicas)-. Y ya sabemos de qué va eso: básicamente de salvadores heroicos y damas en apuros . Esa idea, aunque no lo creas, persiste no solo en tarjetas de San Valentín y en series ñoñas más o menos desactualizadas , sino que está en el ADN de muchas de las relaciones que nos rodean.

Según Valenzuela, depende de hasta qué punto nos dejemos llevar por las emociones negativas que muchas veces libera esa idea del amor. "Hablamos de emociones como la posesividad o los celos, que devienen en acciones tan peligrosas como la violencia o el engaño. Asociar estas emociones al amor es lo dañino, y no el amor en sí mismo". La violencia de género, los feminicidios y las agresiones machistas, son, por si no lo has adivinado, los frutos más amargos de este tipo de relaciones cuando se pervierten.