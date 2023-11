En su opinión, muchas mujeres utilizan el embarazo para conseguir un vínculo sentimental y económico con el padre de su hijo. Según se desprende de sus palabras, a Lemoine no le parece "justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de un hijo que no ha querido". ¿Podría enunciarse esta propuesta en España ?

La filiación , el hecho de tener hijo, actúa de manera directa y, salvo que se impugne y resulte que ese progenitor no sea el padre biológico , no es posible esta renuncia bajo ningún concepto.

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva , surten los mismos efectos , conforme a las disposiciones de este Código". Esto quiere decir que cuando se tiene un hijo, ya sea dentro o fuera del matrimonio o en adopción, no hay posibilidad de renunciar a esta responsabilidad, al menos hasta que estén emancipados (a partir de los 16 años) o sean mayores de edad .

Por desgracia, los padres no siempre pueden velar bien por sus hijos. Cuando por situaciones personales, económicas o de entorno los progenitores no pueden o no quieren asumir los deberes parentales, se considera que abandonan a sus hijos. Este abandono supone no ejercer la patria potestad ni la guarda de los menores, y en este lance es cuando entra la administración pública, la encargada de adoptar medidas para su protección.