La cultura celta se desarrolló en un conjunto de pueblos que vivieron en la Edad de Hierro, entre el 800 a. C. y el 450 a. C., distribuidos en distintas partes de Europa. No formaron una civilización, pero sí compartían algunos rasgos; entre ellos, las lenguas celtas, el primero de los idiomas indoeuropeos en expandirse territorialmente, antes que el latín o el griego. De esas lenguas celtas, hoy sobreviven el irlandés, el córnico, el escocés, el galés y el manés, todos en Reino Unido e Irlanda.