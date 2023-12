Y cómo no, una reacción que suele hacer acto de presencia en estas fechas, el 35% de los usuarios se siente estresado debido a las compras y los regalos. Los expertos afirman que la Navidad: “Es una época a la que conviene quitar algo de encanto y presión y hacer lo que a uno más le guste y genere calma”. Viajar puede ser una opción.

Raúl e Irene son un matrimonio con dos niños; una niña de nueve años y un adolescente. Este año han decidido cuando los niños inicien sus vacaciones de Navidad irse de viaje fuera de su ciudad y vivir esos días en otro lugar. “Tomamos la decisión porque nos apetecía un cambio. Ya no somos jóvenes y también hemos de mirar por nuestros intereses y agrade a nuestro núcleo familiar”, apunta Raúl. Añade que cada año estar con el resto de familiares es bonito pero también llega a ser muy monótono y se pasan los días sin ninguna aventura. “Visitar otra ciudad por Navidad es una experiencia enriquecedora para los niños y a los abuelos les podemos hacer videollamadas ”.

A Sofía, de 17 años, siempre le ha gustado mucho viajar con sus padres y suele ser habitual que cada año conozcan algún sitio nuevo, normalmente fuera de España. “Estuvimos en Navidad en Londres y Nueva York y me parece precioso ver otras ciudades totalmente adornadas”, explica. Ella considera que al ver a sus abuelos y tíos todo el año, tampoco es esencial estar con ellos los días de Navidad. “Mis abuelos querrían que estuviésemos mis padres y yo con ellos en Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Reyes, pero les explicamos que nos gusta desconectar y hacer algo que durante el año no podemos. Creo que, aunque les da pena lo aceptan porque ven que nos lo pasamos bien y siempre les traemos algún dulce típico del lugar”, comparte.

La Navidad suele estar cargada de obligaciones y compromisos. Como describe la profesional, se espera que estés feliz cuando puede no ser un buen momento personal o el tener que estar y querer a tu familia cuando durante el año existen problemas y conflictos. Ramos revela que en sesión pide a sus pacientes que respondan sobre el posible planning navideño, aquello de verdad les apetece, aunque: “Normalmente no suele ser lo que me han comentado en primer lugar. Suelen sentir obligación, presión y compromiso, frente a sentir ganas, ilusión y alegría”.