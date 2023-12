Sylvester Stallone, sobre la relación con su hijo fallecido: "Antepuse el trabajo a la familia"

La realidad es que la relación entre padre e hijo no siempre fue idílica tras su divorcio. Se casó en otras dos ocasiones y priorizó su carrera cinematográfica, de lo que en alguna vez ha mostrado cierto arrepentimiento por no haber prestado a su familia la atención que merecían. No obstante, Sage fue el elegido por su padre para hacer de su hijo en ‘Rocky V’, su debut en el cine con solo 14 años, película en la que su personaje veía como su padre se centraba en su carrera y no le prestaba la atención que él sentía merecer.