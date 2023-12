Jorge Flores, experto en Tecnologías de la información: "No es razonable esperar a los 16 años para dar un móvil"

En menos de un mes, dos profesoras de Secundaria han conseguido reunir más de 63.000 firmas a favor de pedir al Gobierno la prohibición del uso de los móviles hasta los 16 años . Las firmas se registraron en el Congreso de los Diputados con el fin de abrir el debate en el seno del gobierno, un objetivo que rondaba en la opinión pública desde que saltara la campaña liderada por la Asociación Adolescencia Libre de Móviles , que ha logrado que las autoridades educativas catalanas aborden la regulación del uso de los smartphones en las aulas. La movilización ha comenzado a dar sus frutos: en Andalucía los teléfonos móviles ya no podrán utilizarse durante la jornada escolar, tampoco en el recreo ni en las actividades extraescolares .

Desde PantallasAmigas no hacemos este tipo de recomendaciones. No creo razonable esperar a los 16 como tampoco que se les entregue a los 11 . En este caso, las razones son de dos tipos. Por un lado, cuando se pide retrasar la edad de entrega del primer móvil: lo que se deja de ganar, como es el desarrollo de otras competencias y capacidades. Por otro, lo que se pierde, asociado al sobreuso y a la exposición a situaciones de riesgo. El resultado de esa suma, en muchos casos y en edades tempranas, es negativo .

Es complicado redirigirla porque la educación no es un negocio, o no al menos en esos términos generales. Sería interesante contar con recursos educativos fabulosos y gratuitos, pero eso no parece sostenible. Nuestra experiencia nos ha demostrado que en este punto es muy importante el papel de la comunidad educativa y el apoyo y la concienciación de las familias.