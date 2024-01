Familias políticas que no se soportan: "Nos reunimos en Navidad porque nos lo piden nuestros hijos"

La unión sentimental o amorosa con otra persona puede llevarte inevitablemente a hacerlo con su familia, aunque eso no supone asumir un contacto que haga daño . La fama que siempre han cargado a cuestas los suegros y el bruto de la familia política no debe corromper la relación de pareja , más todavía en un momento de fuerte intensidad emocional por las fiestas navideñas . Pero, para lograr ese objetivo, es necesario distinguir qué aspectos de la relación son los menos positivos.

"La Navidad es como un apartado del resto del año y generalmente se hace por ver y estar bien con personas con las que habitualmente no", subraya Marcela, de 61 años. Su hijo está casado con Arancha. Ambos saben que sus familias no se llevan demasiado bien, pero les piden reunirse para disfrutar de los nietos y viceversa. “Les pedimos unas pocas veces al año, incluida Navidad, comer juntos y dejar a un lado las diferencias ”, manifiesta Arancha.

Herminia, de 62 años y Carmina, de 59, son consuegras . Sus hijos se han casado hace dos años. Las dos mujeres no han logrado tener una relación de confianza ni afecto . Antes de casarse ya no congeniaban y tras la boda las discrepancias han ido a más.

"Mi madre no perdona algunos comentarios que la madre de Rosa hizo de mí y desde entonces se ven, pero no se soportan. Son dos mujeres bastante rencorosas y reservadas y no quieren juntarse para hablar del tema”, explica Nacho, hijo de Herminia. Rosa siente pena por la situación, pero confía en que con el tiempo no se reúnan porque ellos se lo piden, sino por ellas mismas.