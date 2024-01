El auge definitivo de la familia elegida en la próxima década: la sanguínea cada vez será más pequeña

Las familias en las que se acumulaban tíos, primos, sobrinos y nietos sin solución de continuidad son cosa del pasado. Según una investigación publicada en la revista científica PNAS , una mujer española de 65 años en 1950 tenía 21 parientes de media. Sin embargo, en 2095 otra que vaya a cumplir esa edad solo tendrá 12,9 . Los lazos sanguíneos cada vez son más cortos y delgados, pero eso no significa que la familia vaya a dejar de ejercer las funciones de refugio y ayuda que, en teoría, siempre ha cumplido, sino que esta será elegida, no impuesta .

Sabemos que una niña que nazca este año apenas tendrá hermanos y primos . Eso sí, seguramente conocerá a todos sus abuelos y puede que a la mayoría de sus bisabuelos . De seguir las tendencias de natalidad actuales, ella misma tendrá un solo hijo o ni siquiera eso . Muy posiblemente a los 35 años su red de parentesco será la más reducida de los tiempos modernos, pero eso no significa que tenga que vivir en soledad , porque, afortunadamente, el ser humano es capaz de tejer redes con gente que no tenga su misma sangre . Puede que más fuertes, más sanas.

Desmontar el mito de la institución familiar sigue siendo tabú, cuando la realidad es que, en ciertas ocasiones, romper esos vínculos sanguíneos y construir otros modelos relacionales es la mejor alternativa. La denominada familia elegida es esa red afectiva de apoyo que no te vino dada por azar al nacer, pero que has desarrollado y fortalecido con el contacto y con las vivencias compartidas, y que rompe con la idea de la sangre como vínculo principal. Lo ideal, no vamos a engañarnos, sería compatibilizar ambos modelos en perfecta armonía, pero esto no siempre es posible.