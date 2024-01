Eduardo a Blanca Portillo, Scott a Mercedes Milá o Haru a David Cantero: cuando tu mejor amigo perruno te cambia la vida

Raro es el hogar español en el que no hay una mascota. ¿Las más comunes? Está claro, los gatos y los perros , de estos últimos hay, según datos de 2023 de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), 9’3 millones. Solo hay que salir a la calle para ver en cualquier paseo, por muy corto que sea, a gente paseando a sus canes. Perros que también tienen los famosos y que suelen mostrar en sus redes sociales como un miembro de la familia más. Qué mejor que conocerlos en San Antón.

Y no solo tiene un efecto en la salud mental, también en la general, pues el tener que pasearlo o jugar con él en el parque te hará hacer más ejercicio que, de otra manera, quizá no harías. Quizá por todo ello, y por muchas más cosas que quedan por descubrir, son pocos los que no quieren un perro en su vida.