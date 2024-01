En el último informe educativo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que muchos de los problemas de nuestro sistema educativo se están abordando , pero que no es suficiente. ¿Cuáles son los principales puntos que hay que atajar para mejorar el sistema educativo español?

El abandono escolar temprano es uno de los principales problemas que existen que, si bien con el paso de los años la tasa se ha ido reduciendo (a principios de la década pasada el 28’2% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no continuaban los estudios más allá de la enseñanza obligatoria), no es suficiente. Actualmente el porcentaje se ha logrado reducir hasta un 13’9%, pero la Unión Europea había previsto que esa cifra estuviese por debajo del 10% en 2020, algo que no se ha logrado y, además, seguimos por encima de la media de la UE (un 9’3%).