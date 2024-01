Los modelos de estudio han cambiado mucho, aquello de sentarse a memorizar textos infinitos para luego soltarlo en un examen y a otra cosa mariposa hace tiempo que pasó. Además de un sistema aburrido que no rema a favor del estudio, tampoco lo hace con el aprendizaje. La organización y lograr mecanismos que permitan a tu hijo aprenderse un temario de forma más dinámica es esencial para que, además, luego logre que el esfuerzo se vea representando en la nota.

Cobos explica que no trata “el tema de técnicas de estudio, pero el libro es un buen punto de partida para que el estudiante se conozca mejor, sepa por qué procrastina, aprenda a automotivarse o sea más productivo” .

Lo primero es darse cuenta de que te has distraído. Solo después de darte cuenta puedes volver a la tarea. Pero ¿por qué nos distraemos? Hay dos causas principales de distracción. La primera es tener un método de estudio aburrido. Si te aburres tu mente te va a proponer otro pensamiento mejor, más “atractivo”.

La segunda es estudiar despacio. Con técnicas de estudio que no te “exijan” y requieran poca atención te vas a distraer porque al ir despacio tu cerebro tiene margen para ocuparse de otras cosas, y entonces le traerá pensamientos del finde o de cualquier distracción. La solución pasa por estudiar con un método entretenido, o por lo menos más llevadero, en el que estudies a más velocidad.

La motivación tiene que venir de dentro. Hay gente que tiene muy clara su vocación y suelen ser buenos estudiantes, pero es muy frecuente no saber lo que se quiere hacer después del instituto. En esos casos, lo mejor es desarrollar un método de estudio con el que sientas que avanzas porque la desmotivación viene cuando sientes que inviertes mucha energía y no hay resultados. Si te esfuerzas y ves que se consiguen avances y que los resultados mejoran, te costará menos invertir energía la próxima vez. Entonces el proceso empieza a retroalimentarse de forma positiva.

Lo primero es entender que es normal frustrarse si inviertes mucha energía en un examen y la nota no acompaña. Si aprendes que quizá no te organizaste bien, que todo el esfuerzo lo hiciste a última hora o que estudiaste con poca profundidad, lo que sea en cada caso, te das cuenta de cosas para que la próxima vez puedes corregir.

Lo que no sirve es poner excusas y decir “es que el profe corrige duro” o del estilo, porque eso no depende de ti. Y también viene bien relativizar. Sacar una mala nota no es el fin del mundo. Se puede recuperar y se puede remontar. Simplemente hay que pensar “¿cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez?”.