En primer lugar, es importante descartar un mito, el del refrán español: “quien es joven y no es de izquierdas no tiene corazón, quien es mayor y no es de derechas no tiene cerebro”. Esta idea remite a la idea de que con la edad los ciudadanos nos volvemos más de derechas. Pues bien, la evidencia empírica señala que eso es falso. Los ciudadanos con el paso del tiempo nos volvemos más conservadores (en sentido amplio), si se quiere más cabezotas, cambiamos menos de opinión, pero no necesariamente giramos a la derecha.