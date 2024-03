“Se nos rompió el amor”, como dice la popular canción (de usarlo o no) eso pertenece a la intimidad de cada pareja, lo que es más complicado y de lo que puede ser partícipe el entorno, es el modo de proceder con la custodia de los menores y lograr que los problemas de adultos no hagan mella en ellos.

Los datos evidencian que quienes deciden darse el ‘sí quiero’ tienen más hijos, y con hijos, la separación o divorcio no promete resultar un proceso ni ligero ni simple.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas, mostraron incrementos interanuales. La cifra de las consensuadas corresponde a 6.202 y la de las no consensuadas es 7.151.