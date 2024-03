Doctor Arango, sobre el auge de las autolesiones en adolescentes: "Es muy importante que se sientan escuchados"

Está pasando cada vez más. Teniendo en cuenta que los estudios revelan que el 70% de las psicopatologías aparecen en la infancia y adolescencia y que la pandemia ha agravado el problema, las autolesiones como respuesta al sufrimiento íntimo también están aumentando. Los padres pueden asustarse y no estar preparados para actuar frente a algo así. Hablamos con expertos y con pacientes adolescentes para que nos expliquen lo que debemos saber para poder intervenir correctamente.

Mónica (nombre ficticio), de 15 años y paciente del Centro Terapéutico Residencial Recurra Ginso, es una de ellos. Lleva tiempo en terapia y destaca que cuando se autoinfligía daño era después de periodos intensos de “ miedo , soledad , tristeza o angustia” . Su familia se dio cuenta y la llevó al psicólogo y al psiquiatra. Ella prometía no volver a hacerlo, pero ante los picos de sufrimiento mental, la realidad es que volvía a recaer. “No busqué ayuda antes porque no identificaba que estuviese mal y la necesitase”, explica.

Eso da cuenta de lo importante que es detectar a tiempo que hay un problema que tratar. “A quienes se autolesionan quiero decirles que busquen otras alternativas , que pidan ayuda a sus padres y vayan a algún centro terapéutico o a un sitio parecido para que puedan mejorar y no tengan necesidad de hacerse daño cuando se encuentren mal”, señala la joven, que ha querido participar en este reportaje con el propósito de ayudar a otros chavales en la misma situación.

Luis (nombre ficticio), de 16 años, es otro de los casos que también se encuentra recibiendo tratamiento en el mismo centro. Él también llegó a un punto en el que se decidió a buscar ayuda. “Cuando me hacía daño sentía emociones fuertes, como la tristeza, el agobio, la ansiedad. Creía que no podía lograr lo que me propusiese y que era un inútil al que todos odiaban”, explica.