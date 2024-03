La conversación pendiente de Andrés Velencoso con su padre: "Tenemos que aprovechar el tiempo juntos"

El actor y modelo Andrés Velencoso ha querido celebrar el Día del Padre de una manera especial. A sus 46 años protagoniza un emotivo vídeo junto a Andrés Velencoso padre que forma parte de una campaña de Ooto, firma de la que Velencoso hijo es director creativo y de imagen para lanzar el mensaje de que no hay que dejar pasar el tiempo, sino entablar esa conversación que siempre has querido tener con tu padre y que, por circunstancias de la vida, nunca has tenido.