Hay algunas razas que por sus características provocan menos alergias en los humanos, se las conoce como razas hipoalergénicas. Hay quien afirma que este tipo de perro no existe, no obstante, la realidad es que los perros que no pierden pelo son la opción perfecta para las personas con alergias y para aquellos hogares con niños pequeños. Los perros que mudan con menos frecuencia también liberan menos caspa en el aire, lo que significa menos alérgenos en su casa que causen síntomas. Estas son las razas de perro que menos alergia provocan a sus dueños.