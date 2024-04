En 2024, las circunstancias de Cristina han cambiado. Los descendientes de esa antaño gran familia han menguado. "Cuando era niña, los hermanos de mi abuela se cuidaban unos a otros, se ayudaban. Mi madre tenía apoyo de su madre, sus hermanas, sus tíos o sus primos. Ahora, soy la única que puedo cuidar de ella. Los demás se han han cambiado de casa, en otro barrio o en otra ciudad, o se han ido a una residencia o ya no están. A veces pienso qué pasará con mi marido y conmigo. Tenemos una hija de 17 años, pero no creo que cuando se independice viva cerca de nosotros; de hecho, su idea es trabajar en un entorno internacional. Por la cuenta que nos trae, mejor cuidarnos para estar bien, no dar la lata y evitar ser dependientes", reflexiona esta mujer que, según anticipan los datos de esperanza de vida, en España podría vivir hasta los 86 años.