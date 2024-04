La vida familiar de María Branyas, la persona más longeva del mundo con 117 años

Más de un año después, su familia explica que Branyas ha sufrido un "bajon lento", especialmente desde el verano, pero que "no le duele nada" y "no tiene ninguna enfermedad", según declaraciones de su hija Rosa Moret a ACN. Pese a la pérdida progresiva de visión, oído, memoria y movilidad, María Branyas conserva intactas las facultades mentales y es consciente de que no hay nadie con más años que ella en el mundo. Sin embargo, su reacción es tachar los récords de "tonterías" y encogerse de hombros. "Dice que esto no es ningún mérito, ni de ella ni de nadie", afirma Moret.