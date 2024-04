Además, la edad de maternidad también se ha retrasado . Esto, indirectamente, también hace que haya menos margen para tener más niños. En el año 1985 el primero hijo en media se tenía a los 25,8 años . Hoy se tiene al primer vástago con 32,6 . El cambio ha sido importantísimo y, como no podría ser de otra manera, tiene múltiples causas.

Una obvia es la modernización económica , que implica consigo cambio en la tecnología y en los valores (por eso en Irán o China tienen problemas parecidos a Occidente con la natalidad). Se generaliza el uso de mecanismos de control reproductivos como la profilaxis, a la cual hay acceso. La mujer se incorpora al mundo del trabajo, luego también hay otras fuentes de realización personal que no son solo la maternidad.

Con todo, que haya menos niños no es necesariamente bueno. Sociedades con menos hijos (y nietos) son menos productivas, innovadoras y, en muchos casos, más tristes . Además, tener hijos es una decisión, pero cuando viene impuestas por las circunstancias, se convierte en una fuente de frustración. Que los españoles en media indiquen que quieren tener dos hijos y sólo tengan uno , si tienen, indica que hay cosas que no hacemos bien.

Los valores cambian y los deseos de maternidad también, pero lo que no parece sensato es que la gente no pueda tener la libertad de tenerlos. Cumplir años en buenas condiciones es una bendición. Lo que no debería ser un lujo redescubrir el mundo a través de los ojos de un niño.