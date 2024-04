Si ha habido una protagonista este fin de semana es, sin duda, Victoria Beckham . La cantante y empresaria acaba de cumplir los 50 y decidió que llegar al medio siglo es motivo más que suficiente para dar una fiesta de las que hacen historia. Y así lo hizo. Reunió a todas las Spice Girls —Geri, Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton—, y entre los invitados estaban Tom Cruise, Marc Anthony, Eva Longoria, Jason Statham o Salma Hayek . Así, los Beckham dejaron más que claro cómo hay que celebrar una buena fiesta de 50 cumpleaños cuando el dinero no es un problema.

En un momento tan especial no hay nada como estar con la familia . Además de David Beckham, su marido, la diseñadora estuvo muy bien arropada en la fiesta por sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper , que también disfrutaron de velada en el club Oswald’s de Mayfair de Londres.

Aún así, no toda la familia pudo estar junta, pues Nicola Peltz, mujer de Brooklyn, no pudo estar y así se encargó de mostrarlo en sus redes sociales, donde aseguró estar triste por no poder acompañar a su suegra el día que celebraba su 50 cumpleaños.