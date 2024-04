Exponer a los hijos en redes para obtener un sueldo: "¿Dónde queda su derecho a la privacidad?"

‘Sharenting’ significa compartir imágenes o vídeos de tus hijos sin su aprobación. Es un fenómeno nuevo, pero no tanto. Desde el auge de las redes sociales, muchos padres y madres se han convertido en influencers, seguidos por miles de personas, lo que les acaba atrayendo beneficios económico, solo por compartir el día a día de los más pequeños, muchos adolescentes ya. ¿Dónde quedan sus derechos? Hablamos con expertos para que nos expliquen nos explican qué perjuicios puede causar todo esto y con algunas madres.

Carmen tiene 51 años y su hija, 13. Desde que su hija era muy pequeña publicaba todo tipo de contenido. “Me sentía feliz de mostrar lo preciosa que era y no veía el problema . Nos hacía vídeos juntas jugando, bailando... Pero, con el tiempo, me informé y dejé de hacerlo, es más, eliminé todo lo anterior que tenía donde ella saliese”, cuenta. Es el camino natural que han seguido muchos padres y madres, sobre todo porque al principio a todos nos costó entender bien el alcance de la herramienta.

Carmen también destaca que le asusta el tema de la inteligencia artificial y que puedan suplantar a su hija utilizando su imagen o que la engañen. “Mi hija me contó que en su colegio ya habían tenido charlas sobre los peligros que hay en la Red. Ella no tiene redes por ahora, así que no voy a ser yo quien la exponga”, sostiene.