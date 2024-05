Mariachis, tarta y amigos: la gran fiesta por los 95 años de América, la madre de Alaska

Alaska tiene una relación inmejorable con su madre, América. Las dos cuidan la una de la otra y la cantante acostumbra a mostrar en redes sociales parte del día a día de su progenitora. La artista siempre intenta sacar huecos en su agenda para pasar lo que ella llama ’24 horas con mamá’, los días en los no se separa en toda la jornada de su madre para acompañarla y hacer las diferentes gestiones que tiene pendientes. Y la última ha sido celebrar su cumpleaños .

La artista le ha montado una gran fiesta a su madre por su 95 cumpleaños con “mariachis, globos y tarta homenaje a Cuba-México-Madrid”, escribía Alaska en sus redes sociales, donde además volvió a mostrar parte de su melena rubia, que es su color natural, no ese negro azabache al que nos tiene acostumbrados desde hace años.

“Gracias a todos los amigos que vinisteis al cumpleaños de mamá. No solo eso, gracias a los que estáis ahí cada día haciéndole la vida más fácil y ayudando en todo. Mamá estuvo viendo también vuestras felicitaciones virtuales. Agradecidas y emocionadas” , quiso agradecer la cantante sobre ese día tan especial para ella y América.

Una felicitación a la que también se sumó Mario Vaquerizo, marido de Alaska, que tiene una relación muy especial con su suegra, a la que adora. “Celebrando los 95 años de América. Una vida ejemplar. Te quiero mucho” , escribía en sus redes acompañando estas palabras de unas fotografías con ella. “Mario me gustó desde el primer día, es muy bueno y mucho más simpático que Alaska, se parece a mí más que ella”, dijo América en una entrevista con XL Semanal sobre su yerno.

América se mantiene en muy buena forma, aunque desde hace tiempo suele utilizar una silla de ruedas no por problemas de salud, sino para mejorar su movilidad y que no se canse tanto, como explicó en su momento la misma Alaska. “Mamá va en silla de ruedas porque así bajamos más cómodas a la compra, vamos más rápido y no tengo que cargar con las bolsas porque las cuelgo en el respaldo”, contaba la cantante hace unos meses.