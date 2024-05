El emotivo mensaje de Elvira Lindo a su hijo Miguel: "Tiene el don, como mi padre, de ser expansivo"

Miguel, así se llama el joven, llegó al mundo cuando su madre tenía solo 22 años. Desde entonces, ambos han mantenido una estrecha conexión. “Ser madre tan joven me impidió ser una joven cosmopolita. No hubo erasmus sino madrugones para ir a la radio; no hubo viajes exóticos sino el ineludible camino hasta la escuela para recoger al niño”, escribió recientemente en sus redes sociales acerca de su faceta como cabeza de familia.