La reflexión de Máximo Huerta mientras cuida de su madre: "¿Quién se ocupará de los que no tenemos hijos?"

Cualquiera que siga de cerca la vida de Máximo Huerta sabe que desde hace tiempo ha dejado su carrera como comunicador más aparcada, no del todo, para poder cuidar de su madre , Clara, y dedicarle todo el tiempo que pueda. Eso no le ha impedido sacar su nuevo libro, ‘París despertaba tarde’ , o seguir volcado con su librería, La Librería de Doña Leo. Sin embargo, la situación por la que pasa le ha llevado a lanzar una reflexión a través de sus redes sociales tras una conversación que tuvo con su madre esta misma mañana.

“Cuando ha puesto la mano formando un cuenquecito para que se las pasara, he pensado en quién hará eso conmigo. ¿Quién? ¿Quién me cuidará? ¿Quién me ordenará las pastillas? Ha sido solo un segundo. Un instante de duda, de preocupación, de futuro incierto. Pero intenso y profundo como un puñal que atraviesa la ropa. ¿Quién cuidará a los que hemos cuidado? ¿Quién se ocupará de los que no tenemos hijos?”, explica en el texto que ha publicado esta mañana en sus redes sociales.