Pese a ser vista en ocasiones con sus padres, fue en 2023 cuando la nieta de Francis Ford Coppola se hizo viral por un vídeo de TikTok en el que explicaba que estaba castigada. “La regla más importante de mis padres es que no se me permite tener cuentas públicas en las redes sociales. He aquí por qué. No quieren que sea una nepobaby, pero TikTok no me hará famosa, así que no me importa”, decía en aquel vídeo que a las horas había sido eliminado.