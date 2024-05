Mi hijo adolescente no tiene amigos: ¿qué puedo hacer?

La adolescencia es una etapa compleja no sólo para los padres, también para los jóvenes y es que no todo son reuniones con los amigos. Los resultados de un estudio sobre soledad no deseada de Fundación Once señalan que 1 de cada 4 personas en nuestro país de entre 16 a 29 años se siente sola, algo que demuestra que esas edades mozas pueden tornarse desagradables si no tienes alguien afín con quien compartir. ¿Puede hacer algo un padre o una madre para revertir la situación?