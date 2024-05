Eliminar las garrapatas de un perro es una de las situaciones que más preocupa. Son pequeños parásitos que con frecuencia se encuentran en pastizales y matorrales donde esperan a sus víctimas para morderles y chuparles la sangre. Normalmente, una vez han terminado de alimentarse de sueltan del perro y esperan a su próxima víctima, no obstante, esto puede tardar días y tener importantes consecuencias sobre la salud de los canes.

No solo nosotros, como dueños, debemos estar tranquilos, el perro debe estar lo más relajado posible. No pasa nada por esperar un ratito hasta que el can este lo suficientemente quieto para que puedas sujetar bien la garrapata con la pinza quitagarrapatas. Si tratas de quitarla muy rápido, puede que se quede parte de la garrapata en la piel de tu perro, lo cual puede aumentar el riesgo de infección. Te será más fácil quitar la garrapata entera si tu perro está quieto.