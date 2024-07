Javier Gutiérrez se sincera sobre su hijo Mateo, con discapacidad cerebral: "Mi sueño es que me diga te quiero"

Siempre ha sido una persona discreta con su vida privada, aunque pese a ello Javier Gutiérrez no ha escondido nunca a su familia. Tras ganar fama en la pequeña pantalla a comienzos de los 2000 con series como ‘Los Serrano’, el intérprete se ha convertido en uno de los grandes actores del panorama nacional al ganar dos premios Goya y llevarse el aplauso del público y de la crítica en la mayoría de sus trabajos, el último ‘El caso Asunta’ .

A pesar de conocer a fondo su carrera profesional, Gutiérrez siempre ha sido más reservado con su vida privada. No obstante, desde hace años ha habla de que su hijo mayor, Mateo, tiene una discapacidad cerebral de la que se ha sincerado en una reciente entrevista en ‘Plano General’ de La 2.

Pese a las dificultades, Gutiérrez se muestra muy unido a sus hijos y sueña con poder escuchar algún día la voz de Mateo. “No habla y tiene dificultades de movilidad. Muchas veces he soñado que me llama, que me dice ‘papá, te quiero’ o ‘papá, buenos días’. Además de un milagro, sería un sueño”, ha explicado el intérprete.