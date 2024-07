Veranos tras el divorcio: "Hay que cambiar el enfoque y ver lo bueno de no tener a los niños un tiempo"

Uno de los aspectos más complejos en un divorcio es la custodia de los hijos . Los expertos afirman que sería importante ponerse de acuerdo las dos partes y no crear un mal ambiente que perjudique a todos. Asimismo, consideran que el verano es una etapa que puede favorecer el cambio porque es “un momento más relajado y con menos responsabilidades laborales”. Algunos padres nos cuentan su punto de vista y cómo están asimilando esta variación en sus vidas y no estar a diario con sus hijos.

“Este, el primer año divorciados y por las vacaciones escolares , decidimos tener a la niña cada quince días. La última quincena de junio la tiene uno y la primera de septiembre el otro. Me costará estar separada de mi hija, pero no es tan pequeña y disfruta mucho de los dos, así que yo voy a trabajar y descansar cuando pueda, tener también algo de tiempo para mí y mi ocio y recuperar energía”, relata.

Por otro lado, Jaime, de 59 años afronta el verano tras el divorcio con ánimo porque su expareja y él se han repartido julio y agosto por meses ya que Jaime quiere hacer un viaje grande con sus amigos. “Esperé mucho para hacer este viaje y este es el año. Mi exmujer se quedará con la niña en julio y me apetece mucho hacer eso que tanto he deseado. Otros años no hubiese podido. Pero he pedido los días, he arreglado con mi exmujer y todo está bien”, asevera.