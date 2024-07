La única raza de perro que no ladra

Entre las razas de perros más ladradoras se encuentran el Yorkshire Terrier, el Beagle, el Chihuahua, el Pequinés y el Westy, por el contrario, entre los que menos ladran están el Shar Pei chino, el Chin japonés, el Galgo italiano, el Whippet o el Bulldog. Pero también existe una raza que seguro muchos vecinos agradecen que no ladra, estamos hablando del Basenji , un perro de egipcio que destaca por su aparato de fonación diferente, porque, aunque no ladra como tal, sí emite un peculiar sonido.

Según un estudio publicado en 1995 en la revista Genetics and the Social Behavior of the Dog, que analizó la genética y el comportamiento de varias especies de perros durante un período de trece años, determinó que, la razón por la que este perro no ladra es de ascendencia genética.