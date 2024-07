Las madres de la Roja: las historias de las mujeres que mejor conocen a los niños que querían jugar al fútbol

Los dos jugadores han tenido presente el deporte desde que eran muy pequeños, pues sus madres se dedicaron durante años a sudar en la pista de baloncesto como jugadoras profesionales. El padre de Mikel Merino era futbolista, pero su madre quería que no se vienes obligado a ser deportista. "Si algo tenía claro mi madre es que no quería balones de fútbol por casa hasta que yo no lo decidiera. Me compró el primer balón cuando me vio quitárselo a lo niños por la calle, explicó en una entrevista con La Vanguardia.