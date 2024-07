Un año canino no es igual a siete humanos: así dice la ciencia que debes calcular la edad de tu perro

Hay algunas verdades en esta tierra: "todo lo que sube tiene que bajar", "el fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y gana el Madrid", y "un año en la vida de un perro equivale a siete años humanos". Sin embargo, la ciencia parece haber desbaratado al menos esta última, de momento. No, tu perro de un año no es 'como si tuviera siete años', por mucho que siga siendo tu 'bebé'. En tiempo humano, en realidad le estás haciéndole carantoñas a un tío de 30 años.