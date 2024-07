Como alertan varios expertos, como la psiquiatra Marián Rojas Estapé, la soledad no deseada impacta en el sistema inmune, de manera que no afecta solo a la salud emocional, sino a la parte física. Así lo explica en sus redes sociales: "A menudo pienso en ellos, en los que se sienten solos, abandonados, en los que cuidan a su pareja enferma o a los que son cuidados sintiéndose una carga. No lo olvidemos, le debemos todo a nuestros mayores, nuestra existencia, nuestra educación y la propia sociedad que han contribuido a construir con tanto esfuerzo. No lo olvidemos, se merecen, más que nunca, que les acompañemos en esta etapa del camino".