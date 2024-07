La emotiva visita de David Bisbal a su padre junto a su hija: "Los besos de los abuelos"

“Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante”, le decía el artista a su padre durante una charla hace unos meses en la que explicó que tenía alzhéimer. Desde entonces, los Bisbal han compartido alguna que otra instantánea juntos en la que queda claro que el extriunfito siente auténtica adoración por su padre , al que le cuesta reconocer a sus familiares, incluida a su mujer.

“Hace un tiempo que, aunque siga estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno, solo a Mari, a quien ama con todo su corazón” , explicó David Bisbal, para el que sus padres siempre han sido un pilar fundamental durante su vida personal y profesional, por eso siempre que su agenda se lo permite acude a visitarlos.

José Bisbal fue un exitoso boxeador durante su juventud, y al cantante le queda pena no haberle podido ver combatir sobre el ring. “Nunca pude verlo ejercer su profesión de deportista porque cuando nací él ya se había retirado. Me encantaría poder mirar por una mirilla al pasado y verlo triunfar en el escenario y en el ring. Cuando la gente me habla de lo que representó mi padre en su deporte se me cae la baba, siento un orgullo y una admiración que se me caen las lágrimas de emoción”, admitió el artista cuando su padre cumplió 74 años.