Benny Medina, la historia del mánager de Jennifer Lopez que se ha convertido en su gran apoyo

Los últimos meses no han sido fáciles para Jennifer Lopez, el 2024 en general se le está haciendo cuesta arriba a la cantante y actriz, que hace unos días cumplía 55 años con varios frentes abiertos. Mientras se encuentra en plena crisis matrimonial con Ben Affleck y parece estar todo en un punto de no retorno en el que el intérprete ya ha sacado sus cosas de la mansión que están vendiendo, JLo se refugia en sus amigos y familiares tras el mal recibimiento de su último disco y la cancelación de su gira por no lograr vender entradas.